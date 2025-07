Villa Pamphili la mamma di Trofimova | Perché la polizia non ha fermato Kaufman ubriaco con la bimba?

Il mistero avvolge ancora Villa Pamphili, dove la tragica morte di Anastasia Trofimova solleva inquietanti interrogativi. Tra le tante domande irrisolte spicca quella sul perché la polizia non abbia fermato Francis Kaufman, visibilmente ubriaco, con la piccola Andromeda tra le braccia. Una vicenda che continua a stupire e che necessita di risposte chiare per fare luce su quanto accaduto. Continua a leggere.

Sono tante le domande ancora senza risposta della mamma di Anastasia Trofimova trovata morta a Villa Pamphili. Tra queste perché la polizia non abbia fermato Francis Kaufman visibilmente urbiaco con la piccola Andromeda in braccio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

La mamma di Anastasia Trofimova trovata morta con sua figlia Andromeda a Villa Pamphili spiega che Rexal Ford non le permetteva di avere contatti con nessuno e che l’aveva costretta a chiudere ogni rapporto: “La faceva vivere come un fantasma”. Vai su Facebook

Villa Pamphili: Anastasia inviava foto da Roma alla mamma in Russia. Da dove le scattava? - Il 7 giugno scorso, i corpi di Anastasia Trofimova, 29 anni, e della figlia Andromeda, sono stati ritrovat ... Come scrive msn.com