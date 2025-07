Campania inutile parlare di Rinascimento con tutto questo nero | la camorra non spara più perché produce

In Campania, il fuoco divora più delle parole: tra roghi dolosi e intimidazioni, la lotta contro la criminalità ambientale si fa sempre più dura. Mentre si cerca di riprendere in mano il territorio con azioni più incisive, la presenza della camorra si manifesta in atti che minacciano la rinascita. È un momento cruciale: bisogna restare uniti e determinati per proteggere la Terra dei Fuochi e il suo futuro.

Negli ultimi giorni stiamo assistendo in Campania ad una violentissima recrudescenza di roghi dolosi soprattutto di rifiuti e discariche da bonificare (Calabricito, Tufino, ecc). Atti intimidatori da parte di criminali di Terra dei Fuochi che avvengono ogni volta che le azioni di repressione e controllo vengono intensificate eo coordinate, come sta accadendo con il Commissario Unico, Giuseppe Vadalà. Sono dunque gravissime intimidazioni malavitose nei confronti dello Stato che tenta di contrastarle. E’ pertanto particolarmente “inappropriato” parlare di “Rinascimento” campano se poi questo si fonda su oltre il 50% di attività manifatturiere con lavoro nero. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Campania, inutile parlare di Rinascimento con tutto questo nero: la camorra non spara più perché produce

