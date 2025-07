Da Ederson a Richard Rios l’Inter sonda il terreno | le ultime – CdS

L’Inter si prepara a fare le sue mosse sul mercato, sondando il terreno con nomi di peso come Ederson e Richard Rios, un volto nuovo nel mirino. Ma al centro di tutto resta il futuro di Hakan Calhanoglu: presto i nerazzurri avvieranno i contatti con lui e il suo entourage per sciogliere ogni dubbio e pianificare il prossimo passo. La sfida tra presente e futuro è ormai alle porte.

L’Inter sonda il terreno nel caso in cui Hakan Calhanoglu, nel prossimo summit telefonico comunicherà alla società di voler andare. Da Ederson a Richard Rios. Quest’ultimo è un profilo nuovo. FUTURO – Tutto ruota attorno al futuro di Calhanoglu. Presto l’Inter allaccerà i contatti con il turco e il suo entourage per capire una volta per tutte la decisione del numero 20. Quest’ultimo, a parte la replica a Lautaro Martinez e Beppe Marotta, non ha mai parlato ufficialmente del suo futuro, nonostante le continue voci che arrivano dalla Turchia e le varie veline proveniente da amici e parenti. Ma nel caso in cui, il capitano della Nazionale turca decidesse di andare via, l’Inter ovviamente dovrà in stretto giro di posta trovare un sostituto all’altezza o comunque un giocatore che lo possa rimpiazzare a dovere. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Da Ederson a Richard Rios, l’Inter sonda il terreno: le ultime – CdS

In questa notizia si parla di: inter - ederson - richard - rios

Inzaghi Inter, l’Al Hilal preme per avere l’allenatore nerazzurro: promesso Ederson, Osimhen e 3 anni a 25 mln - L'Al Hilal fa sul serio e punta su Simone Inzaghi con un'offerta da capogiro! Il club arabo non bada a spese e promette un triennale da 25 milioni.

Sembra la versione wish di Ederson Vai su X

L’Inter è finalmente pronta ad accogliere Ange-Yoan Bonny Secondo Fabrizio Romano, il giocatore ha appena firmato il contratto quinquennale che lo legherà ai nerazzurri #Inter #Bonny #SpazioInter Vai su Facebook

Inter, per il dopo Calhanoglu spunta anche Richard Rios; Calhanoglu verso l'addio, ora l'Inter sogna Ederson; Calciomercato Inter LIVE | si pensa a Richard Rios per il centrocampo retroscena su Frattesi spunta la clausola per l’addio di Dumfries!.

Moretto – Inter, spunta il nome di Richard Rios: già chieste informazioni - Nome nuovo e inedito per l'Inter in chiave mercato: come riportato da Fabrizio Romano, il club ha fatto un sondaggio per Richard Rios ... Riporta fcinter1908.it

Inter Milan eye Palmeiras’ Club World Cup star Richard Rios | OneFootball - Inter Milan have enquired about the possibility of signing Palmeiras midfielder Richard Rios, according to Spanish journalist Matteo Moretto. onefootball.com scrive