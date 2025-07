Anticipazioni Beautiful | la puntata di oggi 3 Luglio 2025

Preparatevi a immergervi in una puntata ricca di suspense e emozioni su Beautiful, in onda oggi, 3 luglio 2025, alle 13:40 su Canale 5. Donna, Ridge, Brooke, Steffy e Thorne vivono momenti di tensione e speranza fuori dalla sala operatoria, mentre l’incertezza sulla sorte di Eric tiene tutti col fiato sospeso. Scopriamo insieme cosa ci riserva questa notte di drammi e rivelazioni, seguite le nostre anticipazioni su Zon.it.

Anticipazioni: una nuova e sorprendente¬†puntata¬†di¬† Beautiful ¬†sta per essere trasmessa sugli schermi di¬† Canale 5 ¬†a partire dalle 13:40. Scopriamo, insieme, che cosa accadr√† e segui Le nostre¬†anticipazioni¬†su¬† Zon.it. . Donna, Ridge, Brooke, Steffy e Thorne sono riuniti fuori dalla sala operatoria in attesa di notizie, devastati all‚Äôidea che Eric non ce la faccia, mentre Ridge √® tormentato per aver scelto di farlo operare andando contro i desideri di Eric che aveva accettato di morire, solo per il proprio egoistico desiderio di non perderlo. 🔗 Leggi su Zon.it ¬© Zon.it - Anticipazioni Beautiful: la puntata di oggi, 3 Luglio 2025

In questa notizia si parla di: anticipazioni - beautiful - puntata - luglio

Beautiful, Tradimento, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 13 maggio 2025 - Oggi, 13 maggio 2025, sveliamo le anticipazioni delle soap pi√Ļ amate: "Beautiful", "Tradimento", "The Family" e "La Promessa".

Ecco tutte le anticipazioni della nuova puntata di Beautiful di marted√¨ 1¬į luglio, in onda come di consueto, su Canale 5 [REPOST] Vai su Facebook

Beautiful, le trame della settimana dal 7 al 13 luglio; Beautiful, le anticipazioni dal 29 giugno al 5 luglio 2025; Beautiful: anticipaizoni giovedì 3 luglio! Complicazioni durante l'intervento di Eric.

Beautiful Anticipazioni Puntata del 3 luglio 2025: Paura in sala operatoria per Bridget e Finn, Eric è appeso a un filo! - Nella puntata di Beautiful in onda il 3 luglio 2025 su Canale5 vedremo Bridget e Finn occuparsi di una tragica e improvvisa situazione in sala operatoria. Come scrive msn.com

Beautiful Anticipazioni Puntata del 2 luglio 2025: Thorne è una furia, Ridge gli deve delle spiegazioni! - Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame della puntata di Beautiful in onda il 2 luglio 2025 su Canale5. Riporta msn.com