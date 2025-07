La saga dei dinosauri rinasce ancora ma sembra già morta

La saga dei dinosauri, un tempo icona di avventure epiche, si ripresenta con il settimo capitolo che, però, lascia delusi gli appassionati. Tra atmosfere che oscillano tra horror per famiglie e scelte narrative insipide, il film fatica a sorprendere. La presenza di Scarlett Johansson, pur rappresentando una novità, non basta a ravvivare l’interesse, lasciando il pubblico in attesa di un vero ritorno alla grandezza.

L'attrice interpreta Zora Bennett, alla guida di una missione top-secret per ottenere materiale genetico dai tre dinosauri più imponenti del mondo. Il nuovo capitolo della saga arriverà in Italia la prossima estata - L'attrice interpreta Zora Bennett in un'avventura top secret per ottenere il materiale genetico dei tre dinosauri più imponenti del mondo.

