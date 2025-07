La Spagna festeggia i vent’anni della legge sul matrimonio gay | l’Italia sta ancora aspettando

La Spagna celebra con orgoglio i vent'anni dalla legge sul matrimonio gay, un traguardo che in Italia sembra ancora lontano. Mentre il Paese iberico ha dimostrato che l'amore e l'uguaglianza sono pilastri imprescindibili della democrazia, l'Italia continua a riflettere, aspettando un passo deciso verso la piena tutela dei diritti civili. È ora di chiedersi: quanto deve ancora aspettare?

“A me personalmente accusarono di essere il diavolo, perché avrei distrutto la famiglia tradizionale, nda . C’erano molti vescovi nelle mani del Partido Popular, non ho mai visto così tanti vescovi in vita mia . non avevano imparato, vent’anni fa, che la società spagnola aveva già accolto tutte le famiglie, che l’amore si impone sull’odio, e che l’uguaglianza è l’unico destino della democrazia . qui stiamo parlando di diritti, che come sempre aprono porte a nuovi diritti”. Queste le parole di José Luis Rodriguez Zapatero, l’ex primo ministro spagnolo del Psoe che nel 2005 aprì al riconoscimento del matrimonio egualitario e all’adozione da parte delle coppie dello stesso sesso, in un incontro per celebrare i vent’anni dall’approvazione della legge in presenza anche di Pedro Sanchez, attuale premier, che ha ribadito: “Quel giorno la Spagna si è convertita in un paese più libero e giusto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it