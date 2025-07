Cosa prevede il nuovo decreto sull’alcolclock

Il nuovo decreto sull'alcolclock rivoluziona le regole sulla guida sicura, introducendo l'obbligo di installare il sistema alcolock per chi ha già commesso infrazioni con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l. Questa misura mira a ridurre incidenti e comportamenti rischiosi, garantendo maggior sicurezza sulle strade. Il ministro Matteo Salvini ha firmato il decreto che definisce le caratteristiche tecniche, le modalità di installazione e i controlli sul sistema. Scopriamo insieme cosa cambia e come si applica questa importante normativa.

Chi è già stato sorpreso alla guida con un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro potrà tornare al volante solo se l'auto è dotata di alcolock, il sistema elettronico che impedisce l'accensione del motore in caso di alito positivo all'alcol. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha firmato il decreto attuativo che stabilisce le caratteristiche tecniche, le modalità di installazione e i controlli sul nuovo dispositivo, rendendolo di fatto operativo dopo l'entrata in vigore del nuovo Codice della Strada lo scorso 14 dicembre. Il decreto prevede che l'alcolock venga installato su veicoli destinati al trasporto di persone o merci e che rispetti gli standard stabiliti dalla normativa europea.

