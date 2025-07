Napoli stretta contro i taxi abusivi | sanzioni per 73mila euro e sequestri di veicoli

Napoli si prepara a dare una svolta decisiva nella lotta contro i taxi abusivi, con sanzioni per oltre 73 mila euro e sequestri di veicoli. Le recenti operazioni delle Fiamme Gialle hanno rafforzato il controllo nei punti nevralgici della città , tutelando cittadini e trasporti ufficiali. Questa intensa azione dimostra come Napoli sia decisa a combattere l'illegalità nel settore, garantendo un servizio più sicuro e regolamentato per tutti.

Prosegue l’azione di contrasto al fenomeno dei taxi abusivi nel capoluogo campano. Negli ultimi due mesi, le Fiamme Gialle del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli hanno intensificato i controlli nei principali snodi di trasporto della città – stazione centrale, stazione marittima e aeroporto di Capodichino – sanzionando 15 conducenti per un totale . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Napoli, stretta contro i taxi abusivi: sanzioni per 73mila euro e sequestri di veicoli

