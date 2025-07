Nicola Peltz Beckham | Brooklyn ha detto ti amo per primo e da allora siamo inseparabili

Nel cuore pulsante di Londra, sotto la pioggia battente, è iniziato il loro magico amore: Brooklyn Beckham ha detto "ti amo" per primo a Nicola Peltz, dando il via a una storia che li rende inseparabili. Questa città, simbolo di emozioni e nuovi capitoli, ha accolto anche la loro recente avventura nella campagna Moncler Collection, consolidando un legame speciale tra amore e stile che continua a sorprenderci.

È successo mentre tornavano al Claridge's hotel di Londra, sotto la pioggia battente, come ha raccontato in esclusiva la modella a Vanityfair.it. La giovane coppia ha un legame speciale con la città inglese, teatro del loro amore e della nuova campagna di Moncler Collection di cui sono protagonisti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Nicola Peltz Beckham: «Brooklyn ha detto “ti amo” per primo, e da allora siamo inseparabili»

