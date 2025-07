Via libera al Protocollo del lavoro contro l'emergenza caldo | ecco cosa prevede

Il nuovo Protocollo sul lavoro durante l'emergenza caldo segna un passo avanti decisivo per tutelare i lavoratori e garantire la continuità produttiva. Firmato dal Ministero del Lavoro, introduce misure innovative come la Cassa integrazione automatica, la riorganizzazione degli orari e la valutazione del rischio microclimatico. Un equilibrio tra salute e efficienza che mira a rendere i mesi più caldi più sicuri e sostenibili. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli.

Firmato al ministero del Lavoro il nuovo Protocollo sulle condizioni climatiche estreme, che introduce tutele per lavoratori e imprese: dalla Cassa integrazione automatica alla riorganizzazione degli orari, fino alla valutazione del rischio microclimatico nei Piani di sicurezza. Obiettivo: coniugare produttività e salute nei mesi più caldi dell'anno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Arriva il protocollo quadro tra ministero del Lavoro, imprese e sindacati per l'adozione delle misure di contenimento dei rischi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro.

