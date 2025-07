60 milioni per il bomber di Allegri | tornano insieme dopo 1 anno

Dopo un anno di distanza, il ritorno del bomber di Allegri al Milan si fa più vicino che mai, con una cifra da capogiro: 60 milioni di euro. Il mercato rossonero si anima, tra partenze e grandi ambizioni, mentre il club cerca di rinforzarsi per la prossima stagione. La domanda ora è: riusciranno a chiudere l’affare e a riportare questa stella in rossonero? La risposta può cambiare le sorti del Milan.

Lucca Juve come bomber di scorta, avanti tutta! L’Udinese chiede 30 milioni, spunta una contropartita gradita: i dettagli - La Juventus punta su Lucca come bomber di scorta, mentre l'Udinese fissa il prezzo a 30 milioni. Intanto, emergono interessanti contropartite che potrebbero soddisfare il club friulano.

Il grande sogno del Milan (e di Allegri) è Viktor Gyokeres, bomber dello Sporting Lisbona con 97 gol all'attivo in 102 partite. Il club portoghese lo valuta 70 milioni. Sulle sue tracce anche Arsenal, Manchester United e Juventus. In lista ci sono pure Vlahovic, Mit Vai su Facebook

