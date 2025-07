Top e Flop di Raw nella prima metà del 2025

Nonostante la soggettività, queste analisi offrono uno sguardo approfondito su ciò che ha brillato e ciò che invece ha deluso nella prima metà del 2025 di Raw. Un bilancio sincero e senza filtri, che mira a evidenziare i protagonisti di successo e le aree da migliorare, aiutandoci a comprendere meglio l’evoluzione di uno degli show più seguiti della WWE. Scopriamo insieme i top e flop di questa entusiasmante stagione.

Dopo l'editoriale a tema NXT di Luigi Fanti, ecco un'altra analisi che coinvolge però gli atleti di Raw. I primi sei mesi del 2025 sono trascorsi veloci, possiamo fare dunque i sondaggi di metà anno. Le seguenti sono valutazioni personali che vanno al di là dei palmares e delle reazioni del pubblico. Ho preso in considerazione ciò che per me funziona o non funziona nello show, filtrato attraverso le aspettative e il mio giudizio personale. Non stupitevi quindi se tra i flop troverete ad esempio wrestler plurititolati o molto tifati Nell'editoriale alterno tre top a tre flop. Partiamo! Top: Chad Gable.