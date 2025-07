Il coach di Bellucci dopo la vittoria a Wimbledon | La verità è che sto godendo come un riccio

Dopo la straordinaria vittoria a Wimbledon, il coach di Bellucci si mostra entusiasta e orgoglioso del percorso del suo talento. La soddisfazione per aver portato il tennista italiano al terzo turno dello Slam inglese si mescola alla consapevolezza che c’è sempre spazio per migliorare. È questa la passione che alimenta il loro successo: una sfida continua verso l’eccellenza. Continua a leggere per scoprire i retroscena di questa avventura sportiva.

L'allenatore del tennista italiano soddisfatto dopo il successo contro Lehecka e la prima qualificazione in carriera del giocatore al terzo turno dello Slam inglese. "Mattia è stato bravo, però si può fare sempre meglio". 🔗 Leggi su Fanpage.it

