JDM Twentyseven | il mito di Jim Morrison rivive su Amazon Prime Video con Bret Roberts e Carlotta Antonelli

Il mito di Jim Morrison rivive su Amazon Prime Video Italia con J.D.M. Twentyseven, un cortometraggio che rende omaggio alla leggenda del rock attraverso una narrazione psicologica e visionaria. Diretto da Rossella Logiurato e Roberto Avolio, il film ha già conquistato riconoscimenti internazionali, come la menzione d’onore ai Los Angeles Movie & Music Video Awards 2024. L’attesa è finita: preparatevi a immergervi nel mondo di Morrison, dove la musica e i sogni si incontrano.

Dal 3 luglio 2025 è disponibile su Amazon Prime Video Italia il cortometraggio J.D.M. Twentyseven, un omaggio psicologico e visionario alla leggenda del rock Jim Morrison. Scritto, prodotto e diretto da Rossella Logiurato e Roberto Avolio e realizzato dalla Wisdom Pictures s.r.l., J.D.M. Twentyseven ha già conquistato importanti riconoscimenti internazionali, come la menzione d’onore ai Los Angeles Movie & Music Video Awards 2024 e il titolo di semifinalista al Mediterraneo Festival Corto 2025. Il film è interpretato da Bret Roberts ( The Perfect Husband ) nel ruolo di Jim Morrison, affiancato da Carlotta Antonelli ( Suburra – La serie ), Victoria Chapman ( Il giovane Montalbano ) e Adrian McCourt ( Evilenko ). 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - J.D.M. Twentyseven: il mito di Jim Morrison rivive su Amazon Prime Video con Bret Roberts e Carlotta Antonelli

In questa notizia si parla di: twentyseven - morrison - amazon - prime

