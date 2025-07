In Francia si va ancora a scuola e con questo caldo record per alcuni alunni di Bordeaux si è deciso di optare per le lezioni al parco

In Francia, nonostante il caldo record, le scuole continuano a funzionare: alcuni istituti, come la primaria Dupay di Bordeaux, hanno deciso di portare le lezioni all'aperto, in parco, per garantire agli alunni un ambiente più fresco e sicuro. Un esempio innovativo di adattamento alle nuove sfide climatiche che ispira scuole di tutto il mondo a ripensare il modo di apprendere. La creatività può davvero fare la differenza.

B ordeaux, 1 lug. (askanews) – In Francia si va ancora a scuola e con questo caldo per alcuni si è deciso di optare per le lezioni al parco. Leggi anche › Le mappe dei “rifugi climatici” delle città italiane: per tutti, contro il caldo record Così si sono organizzate alcuni istituti, come la primaria Dupay di Bordeaux. Docenti e dirigenti hanno valutato che era meglio stare all’aperto all’ombra piuttosto che nelle aule dove si raggiungono temperature definite insopportabili con l’ondata di caldo torrido in corso in gran parte d’Europa. Il dipartimento francese rimane sotto l’allerta arancione e molti genitori hanno scelto comunque di tenere i propri figli a casa; quasi due terzi degli alunni sono risultati assenti. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - In Francia si va ancora a scuola e con questo caldo record per alcuni alunni di Bordeaux si è deciso di optare per le lezioni al parco.

In questa notizia si parla di: francia - scuola - caldo - alcuni

Studente fa esplodere fuochi d’artificio contro una docente “violenza senza precedenti all’interno della scuola” [VIDEO]. Succede in Francia - Un grave episodio di violenza ha scosso un liceo professionale in Alta Savoia, Francia, il 9 maggio 2025.

Caldo record chiude 1.900 scuole in Francia mentre l’Italia si dibatte sul calendario: “Impossibile fare lezione a 40 gradi”, ma le mamme influencer raccolgono 74mila firme per abolire le vacanze estive Vai su X

In molti si oppongono: a giugno in Italia c’è troppo caldo, non si può fare lezione a 40° all’ombra. Lo dimostra quanto sta accadendo in Francia. Vai su Facebook

Caldo record chiude 1.900 scuole in Francia mentre l'Italia si dibatte sul calendario: Impossibile fare lezione a 40 gradi, ma le mamme influencer raccolgono 74mila firme per abolire le vacanze estive; Allerta meteo caldo, scuole chiuse in Francia: come fare in Italia in caso di modifica del calendario scolastico?; Francia, a Bordeaux con il caldo si fa lezione all'aperto.

Francia, a Bordeaux con il caldo si fa lezione all'aperto - In Francia si va ancora a scuola e con questo caldo per alcuni si è deciso di optare per le lezioni al parco. Scrive msn.com

Allerta meteo caldo, scuole chiuse in Francia: come fare in Italia in caso di modifica del calendario scolastico? - Spesso si parla di una possibile modifica del calendario scolastico, i cui favorevoli spingono per chiudere le scuole, ad esempio, a giugno inoltrato anziché all’inizio del mese, con più pause durante ... Segnala tecnicadellascuola.it