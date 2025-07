Il caldo è il nuovo Covid

In un’epoca in cui il caldo diventa il capro espiatorio di ogni male, si diffonde uno schema ansiogeno che alimenta paura e confusione. La narrazione sembra puntare a colpevolizzare i cittadini, scaricando responsabilità sulle alte temperature anziché promuovere soluzioni concrete. È il momento di andare oltre il fenomeno superficiale e chiedersi come possiamo effettivamente affrontare i cambiamenti climatici, senza lasciarci trascinare da facili allarmismi. Continua a leggere.

Lo schema ansiogeno dell’informazione è lo stesso, la facilità con cui ogni fenomeno è ricondotto alle alte temperature pure. Lo scopo è sempre colpevolizzare il cittadino per imporre le costose (e inutili) politiche ecologiste. Anziché attrezzarsi per mitigare gli effetti. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Il caldo è il nuovo Covid

