Indonesia affonda traghetto a Bali | 4 morti e 38 dispersi

Una tragedia scuote Bali: un traghetto affonda nel mare vicino all’isola, causando quattro vittime e 38 dispersi. Con 65 persone a bordo, il naufragio del KMP Tunu Pratama Jaya, avvenuto appena mezz’ora dopo la partenza da Ketapang, ha suscitato grande preoccupazione tra soccorritori e familiari. L’incidente evidenzia ancora una volta le sfide della sicurezza marittima in Indonesia e l’importanza di interventi rapidi ed efficaci.

Un traghetto è affondato vicino all’isola turistica indonesiana di Bali e nell’incidente, secondo l’Agenzia di ricerca e soccorso di Surabaya, quattro persone sono morte e 23 sono state salvate mentre sono 38 i dispersi in mare aperto. Naufragio a Bali: 65 persone a bordo del traghetto. Il KMP Tunu Pratama Jaya è affondato circa mezz’ora dopo aver lasciato il porto di Ketapang, nella provincia di Giava Orientale, nella tarda serata di mercoledì, secondo quanto riferito dall’Agenzia nazionale di ricerca e soccorso in un comunicato. Il traghetto era diretto al porto di Gilimanuk, a Bali, a 50 chilometri di distanza. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Indonesia, affonda traghetto a Bali: 4 morti e 38 dispersi

In questa notizia si parla di: traghetto - bali - dispersi - indonesia

Bali, traghetto affondato in Indonesia per maltempo: 4 morti e 29 tratti in salvo, 32 i dispersi - Una tragedia scuote le acque di Bali: un traghetto si è arenato e affondato a causa del maltempo, causando la perdita di almeno quattro vite e lasciando 32 dispersi.

L'imbarcazione era diretta a Bali #indonesia Vai su X

Bali, affonda traghetto: 4 morti e 38 dispersi; Un traghetto con più di 60 persone è affondato a Bali; Traghetto affonda a Bali in Indonesia a causa del maltempo, morti e dispersi: bilancio tragico.

Tragedia in Indonesia: affonda traghetto per Bali, morti e dispersi - Tragedia nelle acque in Indonesia: un traghetto con oltre 60 persone a bordo è affondato mentre era diretto verso Bali. Segnala notizie.it

Bali, traghetto affondato in Indonesia per maltempo: 4 morti e 29 tratti in salvo, 32 i dispersi - Il primo bilancio parla di almeno 4 morti e 29 persone tratte in salvo tra le ... Scrive msn.com