Milano | incendio in un palazzo in via Morimondo VIDEO

Incendio in palazzina a Milano : 3 intossicati e 30 evacuati : Per un Incendio scoppiato questa mattina all’alba al secondo piano di un edificio di quattro piani in via Pietro da Cortona a Milano, tre persone sono state ricoverate per lievi intossicazioni in ospedale, quattro hanno rifiutato le cure e una trentina, per il denso fumo sulle scale, sono state fatte evacuare. L’Incendio è divampato alle 6,30 da una abitazione ma non si conoscono ancora le cause. Sul posto sono stati inviati cinque ...

Torino - incendio vicino ai binari : per un’ora bloccata la Torino-Milano : Sto alla circolazione dei treni a causa di un incendio: la linea ferroviaria Torino-Milano, sia quella ‘tradizionale’ sia l’alta velocità, è rimasta bloccata oggi nel capoluogo piemontese tra le stazioni di Porta Nuova e Porta Susa per un rogo vicino ai binari. La circolazione è ripresa, ma rallentata, dopo un’ora e un quarto. I passeggeri dei treni hanno potuto utilizzare gratuitamente la metropolitana di Torino per ...

Otto persone sono state condannate per l’incendio dello scorso ottobre nel deposito di rifiuti di via Chiasserini a Milano : Otto persone sono state condannate per l’incendio dello scorso Ottobre nel deposito di rifiuti di via Chiasserini a Milano. Il Corriere della Sera scrive che la condanna più grave, a 6 anni e 6 mesi di carcere, è stata data

Milano - incendio in un'azienda di cannabis light : gravi due fratelli - ferito il padre : Un incendio di grosse dimensioni è scoppiato oggi pomeriggio a Trezzano sul Naviglio, a Milano, intorno alle 16. A prendere fuoco un'azienda a conduzione familiare, la "Tree of...

Milano : esplosione Trezzano - incendio spento : Milano, 20 set. (AdnKronos) - Il sindaco Fabio Bottero di Trezzano sul Naviglio, in provincia di Milano, scrive su Facebook che l'incendio alla ditta "Tree of Light" di cannabis light leggera è stato spento.

Tre persone sono state ferite in un incendio in un’azienda a Trezzano sul Naviglio (Milano) : Verso le 15:45 di venerdì pomeriggio è iniziato un incendio a Trezzano sul Naviglio, un comune a sudovest di Milano, in una fabbrica che lavora prodotti a base di canapa. Il Giorno scrive che un dipendente dell’azienda è stato ferito gravemente

Milano - incendio in un'area dismessa della stazione centrale : nessun ferito : Si sono vissuti momenti di apprensione questa mattina, 9 settembre, intorno alle ore 6.30, presso la stazione centrale di Milano, dove all'improvviso è divampato un incendio, fortunatamente in un'area dismessa. La zona sarebbe usata anche da alcuni senza tetto che nottetempo vi trovano riparo: stamane però non c'era nessuno, almeno così hanno rilevato i Vigili del Fuoco del distaccamento provinciale, giunti immediatamente sul posto dopo aver ...