Aspettando Pokémon Spada e Scudo | quando verranno svelate le evoluzioni degli starter?

Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Sono soltanto tre le settimane che ci separano dall’esordio di, con una nuova generazione di creature che si apprestano a fare la loro prima comparsa all’interno del coloratissimo mondo di gioco. Un appuntamento particolarmente atteso dalla community dei fan, che trepidano in vista della possibilità di tuffarsi in un’esperienza inedita condita da tante nuove feature tra cui ovviamente la frizzante regione di Galar. Non hanno fatto mistero ovviamente i ragazzi di Game Freak in merito a quelli che saranno gli, i tre mostriciattoli tra i quali sarà possibile scegliere il proprio compagno di viaggio in. Non a caso il team di sviluppo si è prodigato in modo da mostrare i vari Grookey, Scorbunny e Sobble in un trailer ad hoc già tempo fa, con gli ultimi tempi che hanno permesso di continuare ad approfondirne la conoscenza, in modo da ...

SATtrnt : RT @valjamira: Da Pokémon Ostia, aspettando il videogioco (che sta uscendo veramente, stanno fori de testa li amo) - valjamira : Da Pokémon Ostia, aspettando il videogioco (che sta uscendo veramente, stanno fori de testa li amo) - pjplup : aspettando che escano animal crossing new horizons e pokémon sword and shield -