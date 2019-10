L' ambulanza sulla folla a Oslo e la repressione militare in Cile

Oslo - uomo armato ruba un'ambulanza e si lancia sulla folla. Travolti anche due bimbi : Gli inquirenti: «Sono stati esplosi proiettili per fermare il sospettato, che non è gravemente ferito»

