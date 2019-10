ATP Vienna – Nessun affanno all’esordio per Thiem | l’austriaco liquida facilmente in due

LIVE Sinner-Kohlschreiber 0-0 - ATP Vienna 2019 in DIRETTA : il match sta per iniziare! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.20 Manca poco all’inizio del match dell’azzurro. 20.10: Il match tra Thiem e Tsonga si è concluso, con il successo dell’austriaco con il punteggio di 6-4 7-6 (2). Tra circa 15′ vedremo scendere in campo Sinner contro l’esperto tedesco Kohlschreiber 19.52: La seconda frazione tra Tsonga e Thiem va avanti per le lunghe (5-5). Si dovrà attendere per ...

LIVE Sinner-Kohlschreiber - ATP Vienna 2019 in DIRETTA : l’azzurrino vuol continuare a stupire - obiettivo top-100! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Sinner-Kohlschreiber – Il ranking di Jannik Sinner Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno dell’ATP 500 di Vienna 2019 tra Jannik Sinner e Philipp Kohlschreiber. Il talento azzurro continua la sua rincorsa verso la top100, che potrebbe essere confermata in caso di vittoria sul tedesco: grazie alla wild card austriaca, secondo il ranking LIVE, ...

Sinner-Kohlschreiber oggi - ATP Vienna 2019 : orario d’inizio e come vederlo in tv e streaming (22 ottobre) : Jannik Sinner sbarca a Vienna per dare il via al suo percorso nell’ATP 500 della capitale austriaca. Il tennista altoatesino, fresco di ingresso nella top 100 mondiale, si cimenta in questo torneo di altissimo livello contro un avversario quanto mai complicato e diverso da lui: Philipp Kohlschreiber. Il 36enne tedesco, infatti, oltre ad avere il doppio degli anni del nostro portacolori, ha un bagaglio di colpi ed esperienza che ...

ATP Vienna – Khachanov super all’esordio : Hurkacz ko in due set : Khachanov trionfa all’esordio: il russo supera il primo turno del torneo ATP di Vienna Ottimo esordio per Khachanov al torneo ATP di Vienna, in corso sui campi in cemento della città austriaca. Il tennista russo ha regolato in due set il polacco Hurkacz. Il match è durato un’ora e 42 minuti di gioco col punteggio di 4-6, 6-7 e ha permesso a Khachanov di staccare il pass per gli ottavi di finale, dove farà i conti con ...

Tennis - ATP 500 Vienna 2019 : Grigor Dimitrov per Berrettini. Fucsovics elimina Sonego - avanti Khachanov e Schwartzman : Si è aperto il torneo di Vienna. Fondamentale vittoria all’esordio per Matteo Berrettini, che ha superato in rimonta il britannico Kyle Edmund con il punteggio di 3-6 6-3 6-4. Il romano ha ottenuto un successo chiave in ottica qualificazione alle Finals, evitando un’eliminazione che avrebbe creato molto problemi al numero undici del mondo. Da capire ora la condizione della caviglia, che ha creato problemi nel match a Berrettini. Se ...

LIVE Berrettini-Edmund - ATP Vienna 2019 in DIRETTA : 3-6 6-3 6-4 - il romano avanza al secondo turno! Altro mattoncino in proiezione Finals : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA VITTORIA DI MATTEO BERRETTINI Termina qui la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata! Finisce dunque la giornata degli italiani per oggi, con il successo di Berrettini che costituisce un Altro mattoncino nella corsa alle ATP Finals di Londra. Domani avremo Fabio Fognini a Basliea contro l’australiano Alexei Popyrin ...

Tennis - ATP Vienna 2019 : Matteo Berrettini supera un problema alla caviglia e batte in rimonta Kyle Edmund al 1° turno : Nel primo turno dell’ATP 500 indoor di Vienna Matteo Berrettini riesce a superare la paura di un possibile infortunio alla caviglia destra e ha la meglio alla distanza sul britannico Kyle Edmund col punteggio di 3-6 6-3 6-4. Il primo a fronteggiare palle break è Berrettini, due nel corso del quartto game: annulla la prima con un ace ma sulla seconda mette in rete un dritto. Sul 4-2 30-0 servizio Edmund, Matteo inciampa sulla caviglia ...

ATP Vienna – Berrettini di rimonta : Edmund sconfitto al terzo set : Matteo Berrettini vince il match d’esordio nell’ATP di Vienna: il tennista italiano supera Kyle Edmund in rimonta al terzo set Servono due ore e 6 minuti a Metteo Berrettini per staccare il pass valevole per gli ottavi di finale dell’ATP di Vienna. Il tennista italiano, che attualmente occupa la posizione numero 11 nel ranking mondiale maschile, ha superato in rimonta il britannico Kyle Edmund (numero 75 ATP), con il punteggio di 3-6/ 6-3 ...

LIVE Berrettini-Edmund - ATP Vienna 2019 in DIRETTA : 3-6 6-3 5-4 - il romano serve per il match : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Comanda ancora con il dritto Berrettini 15-0 Prende la rete Berrettini e chiude con la volée alta di rovescio 5-4 Berrettini, e il romano servirà per andare al secondo turno al cambio di campo 40-15 Quinto ace di Edmund 30-15 Comanda con il dritto Edmund 15-15 Berrettini non controlla la risposta di rovescio 0-15 Gran risposta centrale di Berrettini! Edmund non fa in tempo a riorganizzare ...