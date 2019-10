Guglielmo Scilla | Così il web mi ha salvato e ho sconfitto la timidezza

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Andrea Conti Uno degli YouTuber più famosi d'Italia, ormai attivo da dieci anni, si racconta nella rubrica “Influencer e Star del Web”. Non solo Internet, ma anche cinema, radio, tv e ora anche teatro a Milano con uno spettacolo molto importante dedicato al terribile tema dell'Aids Prima YouTuber, risale al 2009 il suo prima video, poi conduttore radiofonico, attore, presentatore e ora anche attore di teatro, ma per una giusta causa che riguarda l'Aids.è il personaggio principale de “La prima volta”, uno show in scena il 12 ottobre al Teatro Principe di Milano (due spettacoli alle 17 e alle 21) e prodotto da Anlaids, a cui sono destinati i ricavi dei biglietti. Dal Web al sociale, ecco come i mezzi di comunicazione siano fondamentali per l'informazione e la prevenzione.è protagonista della nostra rubrica “Influencer e Web Star”. Hai iniziato con ...

