Ergastolo : Zaia all’Europa - ‘giù le mani - un mafioso è tale per tutta la vita’ : Venezia, 9 ott. (AdnKronos) – ‘Di fronte a un’Europa invasiva, secondo la quale non si può più applicare l’Ergastolo ai criminali e ai mafiosi, dico all’Europa che limiti la sua giurisdizione, la limiti ai confini dell’Italia, almeno in questo ambito. Di fronte all’assurdità di tale pronunciamento, il primo pensiero va alle tante vittime degli ergastolani, cittadini e servitori dello Stato ...