James Franco | due studentesse lo accusano di molestie sessuali

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Ancora una pesantissima denuncia diai danni di, in passato già accusato e uscito più o meno indenne dal ciclone Me Too. Sarah Tither-Kaplan e Toni Gaal hanno denunciato il divo de Il Grande e Potente Oz alla Corte Suprema di Los Angeles. A loro dire l'attore e il suo socio Vince Jolivette avrebbero sfruttato l'ormai fallita scuola di recitazione Studio 4, da entrambi aperta nel 2014 tra New York e Los Angeles, per approfittare di giovani fanciulle, tenendo “un comportamento inappropriato,zzando il loro potere di insegnanti e datori di lavoro e offrendo l’opportunità di ottenere dei ruoli nei loro progetti”.Dopo aver sborsato 300 dollari al mese, le due giovani sarebbero state intimidite, con trattamenti speciali riservati alle ragazze che accettavano di denudarsi davanti a.Studio 4 non ha avuto altri scopi legittimi se non quello di ...

