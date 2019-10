Malore in palestra | muore il calciatore Isaac Promise | aveva solo 31 anni

Fonte : sportfair

(Di giovedì 3 ottobre 2019)a 31: ilnigeriano si è spento dopo uninIl mondo del calcio piange la scomparsa di. Ilnigeriano, argento olimpico a Pechino 2008, si è spento a soli 31a causa di un improvvisoche lo ha colto mentre si trovava nelladel suo appartamento in Texas. A dare la triste notizia è stato Bobby Epstein, presidente degli Austin Bold, squadra nella qualemilitava: “la sconfitta più grande che una squadra può subire, non è sul campo di calcio, ma è la morte di un un compagno. Auguriamo a sua moglie, ai suoi figli e alla sua famiglia la forza e la pace per far fronte alla sua scomparsa“. L'articoloinil31SPORTFAIR.

