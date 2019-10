Dark Horse Comics annuncia The Art of The Last of Us Part II

Fonte : eurogamer

(Di martedì 1 ottobre 2019) Il sequel del pluripremiato Theof Us uscirà a febbraio e i fan della serie avranno l'opportunità di approfondire la realizzazione del nuovo gioco.hato The Art of Theof UsII, l'ultimo della loro serie di art book dietro le quinte. Il libro di 192 pagine includerà il design dei personaggi e l'arte delle ambientazioni per il gioco, oltre a molto altro.ha già lavorato con l'originale Theof Us. Nel 2013 è stato pubblicato un art book per il gioco, e una miniserie prequel di quattro numeri, Theof Us: American Dreams, dello sceneggiatore Neil Druckmann, della premiata scrittrice e artista Faith Erin Hicks e Rachelle Rosenberg.Theof UsII si svolge cinque anni dopo gli eventi del primo gioco e stavolta vestiremo i panni di Ellie.Leggi altro...

