Netflix rinnova Stranger Things e sigla un accordo di produzione con i fratelli Duffer

Glow 4 sarà l’ultima stagione - Netflix rinnova lo show sulle wrestlers e regala la giusta conclusione : Le gloriose lottatrici del wrestling torneranno per un'ultima volta. Netflix ha confermato che Glow 4 sarà la stagione finale della serie ispirata all'omonimo programma televisivo degli anni Ottanta. Una magra consolazione per i fan che, seppur tristi per la fine dello show, avranno comunque la giusta conclusione ai cliffhangers della terza stagione. Glow 3 ha debuttato su Netflix lo scorso 9 agosto e si è concluso con Debbie che annunciava a ...

La serie 3% di Netflix rinnovata per la sua quarta ed ultima stagione : Tra tante cancellazioni e conseguenti delusioni per il pubblico, per i seguaci della serie 3% di Netflix arriva una buona notizia: la piattaforma ha annunciato il rinnovo per il format brasiliano, che tornerà sulla piattaforma streaming per la sua quarta e ultima stagione. Partita un po' in sordina, come l'ennesima serie di fantascienza ambientata in un prossimo futuro dalle connotazioni apocalittiche in cui si lotta per la sopravvivenza del ...

Ufficiale Elite 3 - il teen drama spagnolo di Netflix già rinnovato alla vigilia della seconda stagione : A pochi giorni dal debutto della seconda stagione, arriva l'ufficialità per Elite 3: la serie spagnola di Netflix, un teen drama misto al genere giallo/thriller, è già stata rinnovata per un ulteriore capitolo. Dopo il successo della prima stagione nel 2018, Elite sta per debuttare con la seconda, che sarà disponibile sulla piattaforma con tutti gli 8 nuovi episodi da venerdì 6 settembre. alla vigilia del debutto, è già arrivata la conferma ...