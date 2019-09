Israele, lista araba appoggia Gantz

Avigdor Lieberman, il leader del partito ultranazionaisraeliano, Beiteinu, fondamentale per la formazione di un nuovo governo, ha annunciato che non sosterrà né il premier uscente, Netanyahu, né il suo rivale. E mentre il presidente israeliano Rivlin preme per un governo di coalizione che comprenda sia il Blu e Bianco diche il Likud di Netanyahu, launita dei partiti arabi ha suggerito a Rivlin di incaricareper la carica di primo ministro E' la prima volta che succede dal 1992.(Di domenica 22 settembre 2019)