Formula 1 - Kubica lascia la Williams a fine stagione

Fonte : quattroruote

(Di giovedì 19 settembre 2019) Laha confermato oggi che Robertha deciso dire il team alladella2019 di1.Verso nuove avventure. Il pilota polacco, dopo quel terribile incidente del 2011 durante un rally, è riuscito a tornare in1 prima come riserva e poi come pilota titolare alla. L'unico punto attualmente conquistato dal team inglese porta la sua firma, ma è un risultato lontano dalle ambizioni di Robert. "Vorrei ringraziare tutto il team per gli ultimi due anni e per aver contribuito a rendere possibile il mio ritorno inUno. Mi sono divertito molto, ma sento che adesso è il momento di passare al prossimo capitolo della mia carriera", ha dichiarato. Claire, vice team principal della squadra inglese, tramite la nota ufficiale della squadra ha dichiarato: "Vorrei ringraziare Robert per il suo duro lavoro. ...

