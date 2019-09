Eutanasia | Cappato | “Quasi 800 persone ci hanno chiesto di morire”

Fonte : tg24.sky

(Di giovedì 19 settembre 2019) "Quasi 800si sono rivolte a Mina Welby e a me per chiedere di poter morire e molte di loro avrebbero potuto prendere una decisione diversa se fossero state assistite da un medico, uno psichiatra, un assistente sociale. Questa lotta di libertà una volta, che l'avremmo vinta, ci potrà far alleare con coloro che oggi sembrano essere i più acerrimi nemici". A dirlo è Marco, tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni, a margine della manifestazione “Liberi fino alla fine” a favore dell'legale svoltasi oggi in piazza San Giovanni Bosco a Roma. Un tema su cui il Parlamento, secondo Filomena Gallo, segretario dell’Associazione, “ha perso un'occasione, non legiferando". Intanto c’è attesa per l'udienza del 24 settembre, in cui la Consulta si riunirà per pronunciarsi sul caso di aiuto al suicidio che vede coinvolto Marconella vicenda di Fabiano ...

