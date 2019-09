Quantic Dream potrebbe realizzare esperienze più brevi in futuro

Secondo il boss di Quantic Dream le star di Hollywood nei videogiochi non sono solo uno stratagemma di marketing : Nonostante sia un'enorme forma di intrattenimento in linea con i film e la televisione, quando si tratta di attori c'è poco "collegamento" tra il mezzo dei videogiochi e Hollywood. Questo, però, sta cambiando un po', in particolare con artisti del calibro di Keanu Reeves che sarà un personaggio importante in Cyberpunk 2077 e con Death Stranding che sarà pieno di note star.Per questo motivo, spesso può essere visto in una luce cinica ogni volta ...

Quantic Dream esplorerà "diversi generi" in futuro : Quantic Dream potrebbe essere noto per le sue avventure narrative come Heavy Rain e Detroit: Become Human, ma sembra che lo studio stia cercando nuovi modi per raccontare storie. Alla Gamescom, USGamer ha parlato del futuro di Quantic Dream con il co-fondatore della compagnia Guillaume de Fondaumière, il quale ha confermato che lo studio sta esplorando generi alternativi per un progetto futuro."Senza rivelare troppo, posso dire che puoi ...

Tutti i futuri titoli Quantic Dream saranno multipiattaforma già dal day one : Quantic Dream (autori di titoli come Heavy Rain, Beyond: Two Souls e Detroit: Become Human) è sempre stata associata a Sony per via del precedente contratto di esclusività, tuttavia il boss dello studio David Cage ha affermato che in futuro lo studio pubblicherà dei multipiattaforma, piuttosto che concentrarsi sulle esclusive.Ecco quanto dichiarato da Cage durante una recente intervista:"Quantic Dream non è più esclusiva di nessuna piattaforma, ...

L'arrivo dei giochi di Quantic Dream su PC rappresenta un importante cambiamento per l'azienda : Sin dall'uscita del 2010 di Heavy Rain, Quantic Dream e i suoi titoli sono stati fortemente associati alle piattaforme PlayStation ma recentemente la compagnia si è staccata da Sony e ha iniziato la collaborazione con NetEase per pubblicare giochi per altre piattaforme. Il risultato di questa collaborazione è l'uscita per PC di Heavy Rain, Beyond: Two Souls e Detroit via Epic Games StoreIn una recente intervista di David Cage di Quantic Dream ...