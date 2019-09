Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 8 settembre 2019) Saranno due leghisti, Claudio Borghi e Alberto Bagnai, a dirigere le “danze” della manovra in Parlamento: da presidenti delleBilancio della Camera e Finanze del Senato, incideranno su sedute e calendario.E la cosa preoccupa non poco la nuova. Che già pensa alle contromisure. Tanto che è pronta una “”, l’idea di dimissioni di massa dei membri in commissione di M5s, Pd e Leu: una mossa da usare, se servirà, per sostituire i due.I presidenti di commissione non possono essere sfiduciati o cambiati prima della metà della legislatura: i leghisti oggi in carica, lo resteranno fino alla fine del 2020. Ma ci sarebbe - sulla base di alcuni precedenti - una possibilità di appellarsi ai presidenti delle Camere, nel caso in cui un presidente rifiuti una leale collaborazione o addirittura ostacoli i ...

avvocatiNORDEST : RT @HuffPostItalia: Maggioranza giallo-rossa prepara exit strategy su commissioni Lega - markgrika : RT @HuffPostItalia: Maggioranza giallo-rossa prepara exit strategy su commissioni Lega - Guglielmo_61 : RT @HuffPostItalia: Maggioranza giallo-rossa prepara exit strategy su commissioni Lega -