Lo smartphone pieghevole di Samsung è in vendita Ma solo in Corea

I Galaxy Fold - gli smartphone di Samsung con schermo pieghevole - saranno in vendita dal 6 settembre : I Galaxy Fold, gli smartphone di Samsung con schermo pieghevole, saranno in vendita dal 6 settembre. I Galaxy Fold avrebbero dovuto essere messi in vendita a partire dall’aprile di quest’anno, ma c’era stato qualche problema nel funzionamento degli schermi pieghevoli ed era

Questo smartphone pieghevole di LG sembra magnifico - ma è solo un brevetto : Un nuovo brevetto di LG ci mostra uno smartphone pieghevole dotato di una doppia cerniera e di una stilo, con un design davvero molto particolare. L'articolo Questo smartphone pieghevole di LG sembra magnifico, ma è solo un brevetto proviene da TuttoAndroid.

smartphone pieghevole a conchiglia? Samsung dovrebbe lanciarlo nel 2020 : Proprio quando Samsung Galaxy Fold è pronto a fare il suo esordio sul mercato, si diffondono le indiscrezioni su un secondo Smartphone pieghevole L'articolo Smartphone pieghevole a conchiglia? Samsung dovrebbe lanciarlo nel 2020 proviene da TuttoAndroid.

Lo smartphone pieghevole Royole FlexPai fatto a pezzi in video : In attesa dell'arrivo sul mercato di Samsung Galaxy Flex e di Huawei Mate X, al momento chi desidera uno smartphone pieghevole può acquistare il Royole FlexPai L'articolo Lo smartphone pieghevole Royole FlexPai fatto a pezzi in video proviene da TuttoAndroid.

Motorola Razr V4 sarà lo smartphone pieghevole più economico (si fa per dire) del mercato? : (Foto: Sarangsheth.net) Ci almeno tre motivi che rendono Motorola Razr V4 lo smartphone pieghevole più atteso dei prossimi mesi. Il primo è il ritorno di un marchio di grandissimo successo della storia mobile. Il secondo è che avrà un’apertura a conchiglia, proprio come quella dei primi Razr. Il terzo riguarda le tasche dei consumatori: potrebbe avere il prezzo di partenza più basso tra tutti i cellulari con schermo flessibile. Ad ...

Xiaomi Mi Fold - lo smartphone pieghevole di Xiaomi - brevettato all’EUIPO con tre fotocamere : Xiaomi brevetta il design del suo smartphone pieghevole all'EUIPO: si piega verso l'esterno e ha tre fotocamere posteriori, eccolo nei primi disegni. L'articolo Xiaomi Mi Fold, lo smartphone pieghevole di Xiaomi, brevettato all’EUIPO con tre fotocamere proviene da TuttoAndroid.

Comparso online un brevetto LG di uno smartphone pieghevole con pennino : È Comparso online l'immagine di un brevetto LG che mostra uno smartphone pieghevole con pennino e tre display, una possibile carta vincente per l'azienda. L'articolo Comparso online un brevetto LG di uno smartphone pieghevole con pennino proviene da TuttoAndroid.

LG registra due nuove denominazioni per il suo smartphone pieghevole : A ottobre 2018 LG ha annunciato lo sviluppo di uno smartphone pieghevole e un mese dopo la società ha registrato diversi marchi come LG Flex, Foldi, Duplex e Bendi. L'8 luglio 2019 la società ha nuovamente presentato due importanti applicazioni del marchio in Corea, che sembrano essere correlate al suo smartphone pieghevole. L'articolo LG registra due nuove denominazioni per il suo smartphone pieghevole proviene da TuttoAndroid.

Sony si prepara a lanciare uno smartphone pieghevole : ecco alcune delle sue feature : Anche Sony avrebbe deciso di tentare la fortuna con gli smartphone flessibili e starebbe lavorando ad un modello con display pieghevole con "Nautilus Design" L'articolo Sony si prepara a lanciare uno smartphone pieghevole: ecco alcune delle sue feature proviene da TuttoAndroid.