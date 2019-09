Salvini con la Meloni | lunedì sarò in piazza a Montecitorio

Nuovo governo Conte - Amendola : 'Esecutivo Salvini-Meloni sarebbe stato più pericoloso' : Da gialloverde a giallorosso. È il cambiamento cromatico avuto dal governo con il passaggio dall'intesa tra Movimento Cinque Stelle e Lega a quella tra i grillini ed il Partito Democratico. Colori molto cari a Claudio Amendola, almeno in ambito calcistico. L'attore, ospite del programma L'aria che tira di La 7, ha inteso evidenziare come sarebbe meglio dividere i discorsi considerati i problemi che la Roma sta avendo nell'avvio del campionato di ...

Salvini contro il governo : “Primo Cdm primi interventi pro-migranti - sono senza vergogna” : Il leader della Lega, Matteo Salvini, commenta la decisione del Consiglio dei ministri di impugnare una legge regionale del Friuli Venezia Giulia perché ritenuta discriminatoria nei confronti dei migranti: "Primo Consiglio dei ministri, primi interventi a favore degli immigrati... governo senza vergogna".Continua a leggere

Conte 2 - Salvini annuncia presidio a Montecitorio durante la fiducia : “Qualcuno farà finta di non conoscermi” : “Bell’esordio, rispettoso dell’autonomia delle popolazioni, dei governatori, dei territori, degli italiani per il governo Pd-M5s e Leu. E anche Leu perché non dimenticatevi di Fratoianni e Boldrini”. L’ha detto il leader della Lega Matteo Salvini in diretta Facebook, a proposito della decisione presa dal primo Consiglio dei ministri di impugnare due leggi del Friuli Venezia Giulia sui migranti. Poi commenta: “Roberto ...

Conte 2 - Feltri attacca governo e Di Maio. E su Salvini : “Vittima dell’ora del coglione”. Scontro con Romeo (Lega) : “Dice cazzate” : “Questo governo è raccapricciante“. Sono le parole pronunciate a “L’Aria che Tira”, su La7, dal direttore editoriale di Libero, Vittorio Feltri, che, nel prendere in giro il neo-ministro degli Esteri Luigi Di Maio, inciampa in un errore, già commesso su Twitter, circa l’inesistenza del congiuntivo nella lingua inglese. In realtà, nella lingua inglese il congiuntivo è reso tramite il ...

Caso Russia-Lega : dai telefoni di Savoini nessun contatto con Salvini : Dall’analisi dei due telefoni sequestrati a Gianluca Savoini (uno dei quali acquistato di recente) e dall’esame dei tabulati telefonici non risulterebbero contatti, né via chat né via mail o telefonici, fra il presidente dell’associazione LombardiaRussia e il segretario della Lega Matteo Salvini. È quanto si apprende in ambienti giudiziari. Sarebbero emersi invece contatti preparatori all’incontro ...

Conte bis - Salvini salta il passaggio di consegne al Viminale con il ministro Lamorgese : La nuova titolare del Viminale Luciana Lamorgese, subito dopo il giuramento del neonato governo Conte, si è recata al Viminale dove ha incontrato il suo staff. Al suo arrivo non era però presente il suo predecessore Matteo Salvini, che ha preferito saltare quindi il passaggio di consegne formale.Continua a leggere

Sondaggio Youtrend - contrordine-Pd : il patto col M5s piace. Crolla Salvini : le cifre : Il nuovo governo giallo-rosso viene premiato dagli elettori mentre la Lega di Matteo Salvini ne paga il prezzo. Il Carroccio infatti perde il 4,5 per cento dei consensi mentre il Pd ne guadagna uno e il M5s tre. È quanto emerge dal Sondaggio Supermedia settimanale elaborata da Youtrend per Agi, la p

Governo Conte 2 : Salvini voleva pieni poteri - ora gli resta il Maalox : Dopo l’esito della votazione di Rousseau, la prima immagine che mi è venuta in mente è stata la faccia di Matteo Salvini. Salvini che con le cuffie in testa da dj e il mojito in mano lanciava dal Papeete beach minacce puerili e triviali. Un’immagine raccapricciante. Persino peggiore di quella di Berlusconi allorquando si recava all’estero a rappresentare l’Italia. Per tutta l’estate si è comportato da saltimbanco tenendo in ostaggio un intero ...

Matteo Salvini è indagato per diffamazione nei confronti di Carola Rackete : L'ex ministro dell'Interno e vicepresidente del consiglio Matteo Salvini è indagato per aver diffamato la capitana della Sea Watch Carola Rackete. In tweet e dirette Facebook, il leader della Lega l'aveva definita "sbruffoncella, fuorilegge, complice dei trafficanti, potenziale assassina, delinquente, criminale, pirata".Continua a leggere