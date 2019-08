Matteo Salvini | sondaggio Ipsos allarmante | quanti punti ha perso in un mese | Un abisso

SONDAGGI ELETTORALI - LEADER POLITICI/ Matteo-crisi : Salvini 30% - stallo Renzi al 16% : SONDAGGI ELETTORALI POLITICI, i dati sulla crisi di Governo: i due Matteo in crisi, Salvini crolla ai 15 punti mentre Renzi non sfonda oltre il 16%

Matteo Salvini - la trama segreta : "Italiani ostaggio di 100 onorevoli". Cosa sa - chi accusa : "Dal Pd ci si aspetta di tutto, è un partito incredibile che nel nome della poltrona chiede discontinuità e farebbe di tutto". Matteo Salvini, nel suo discorso a braccio dopo le consultazioni al Quirinale con il Capo dello Stato Sergio Mattarella, mette nel mirino due nemici. Il primo è il prossimo

Matteo Salvini - già aria di riscossa Lega : "Possiamo aspettare un anno - non abbiamo fretta. Poi..." : "Non vinciamo subito? Aspettiamo anche 6 mesi, un anno. Non abbiamo fretta". Matteo Salvini esce dalle consultazioni con il presidente Sergio Mattarella e bombarda il governo nascente di Pd e M5s. "Speriamo che questo governo non nasca, nasce dall'odio, dall'esclusione e dalla fame delle poltrone, n

Matteo Salvini : "Teatrino che sconcerta gli italiani - M5s e Pd hanno trovato il premier a Biarritz" : "Un teatrino che sconcerta gli italiani". Matteo Salvini, dopo le consultazioni con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, attacca la trattativa tra Movimento 5 Stelle e Pd e il futuro governo giallo-rosso: "Secondo il rituale previsto siamo stati rapidi, precisi e diretti. Onesti fino in

Matteo Salvini e Silvio Berlusconi si incrociano nel cortile del Quirinale : si danno la mano poi cala il gelo : Silvio Berlusconi e Matteo Salvini si sono incrociati a sorpresa nel cortile d'onore del Quirinale durante le consultazioni con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il leader della Lega, come si vede nel video, è accompagnato dai capigruppo di Camera e Senato, Riccardo Molinari e Massim

Matteo Salvini ha vietato l’ingresso in Italia alla nave Mare Jonio - scrive ANSA : Il ministro dell’Interno Matteo Salvini – ancora in carica finché non si insedierà un nuovo governo – ha firmato un decreto per vietare l’ingresso, il transito e la sosta nelle acque Italiane della nave Mare Jonio, del progetto umanitario Mediterranea.

Sondaggio SkyTg24 - la maggioranza degli italiani vuole votare. Matteo Salvini : "Non neghiamo questo diritto" : Alla "domanda del giorno" di SkyTg24 - "Nuovo governo, credi sia finito il tempo delle trattative e che si debba andare al voto oppure no?" - la stragrande maggioranza delle persone ha risposto che bisogna tornare alle urne. Un Sondaggio che è stato rilanciato dal leader della Lega Matteo Salvini. C

Matteo Salvini : "Sergio Mattarella metta fine a questo spettacolo indecente. No al governo Pd-5S - si voti" : "Oggi pomeriggio andremo al Quirinale e diremo a Sergio Mattarella di mettere fine a questo spettacolo indecente". Matteo Salvini in una diretta su Facebook, anticipa il discorso che farà durante le consultazioni con il presidente della Repubblica. "Se lei è garante del legame tra popolo e palazzi m

Fiorello - il gatto Matteo Salvini e il topo Luigi Di Maio : l'amarissima favoletta dal finale tragico : Qualche settimane Fiorello Rosario aveva postato delle storie sul suo profilo Instagram, commentando la crisi politica, e definendo Matteo Salvini e Luigi Di Maio, rispettivamente il gatto e il topo. Il presentatore in queste ore ha pubblicato sempre sui social il sequel della 'favola'. Fiorello si

Vittorio Feltri su Matteo Salvini : 'Ha fatto la ca...a del secolo' : In queste ore decisive per la formazione del nuovo governo, il direttore di Libero Vittorio Feltri attacca senza mezzi termini Matteo Salvini e le sue scelte a livello politico: in un'editoriale pubblicato sul suo giornale Feltri attacca Salvini per aver compiuto la scelta peggiore che potesse fare, tagliare i ponti con il M5s. Denuncia l'accordo giallo-rosso e teme che ci saranno gravi conseguenze per il paese, con un governo pronto ad ...

Vittorio Feltri su Matteo Salvini : "La caz*** del secolo - e il conto lo paga lui". Cosa gli accadrà : Mancano poche ore alla resa dei conti, e non sappiamo chi pagherà anche se siamo in grado di immaginarlo: il saldo sarà a carico di Salvini, il leader più abile, infatti, in un momento di confusione mentale, ha fatto la cazzata del secolo. Dispiace dirlo ma dispiace ancora di più constatarlo. Egli h

Matteo Salvini - il complotto dell'Ue : l'aiutino sul deficit per aiutare il governo Pd-M5s : Ora che si profila il governo dei buoni, benedetto dal Colle e dall'Europa, tutto è perdonato. Neppure il tanto discusso aumento dell'Iva sembra far preoccupare: "Ci sono margini di manovra - ha spiegato al Corriere della Sera, Giovanni Tria il ministro uscente dell'Economia -. Anche a leggi vigenti

Matteo Orfini difende la Lifeline : "La Trenta ha dato ragione a Salvini e Conte tace". Bomba sull'inciucio : "Mentre contiamo decine di morti nel Mediterraneo, Salvini chiude i porti a chi ha salvato 101 esseri umani e annuncia che anche Elisabetta Trenta ha sottoscritto la scelta, mentre Conte tace. Per me discontinuità significa prima di tutto smetterla con queste politiche disumane. Subito". Matteo Orfi

Donald Trump - schiaffo a Matteo Salvini : "Spero che Giuseppe Conte resti premier" : Donald Trump si schiera con Giuseppe Conte e indirettamente contro Matteo Salvini. Quello del presidente degli Stati Uniti è un vero e proprio endorsement: "Si stanno mettendo bene le cose per il presidente del Consiglio italiano, molto rispettato, Giuseppe Conte", scrive in un post pubblicato sul s