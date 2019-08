Di Canio | polemica con l’ANPI per un incontro annullato con i fan | presunte simpatie

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Botta e risposta polemico tra la sezione ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia) di Brescia e l’ex calciatore e ora opinionista televisivo Paolo Di, in merito a unche si sarebbe dovuto tenere a Glasgow il 6 settembre tra l’ex attaccante del Celtic e i suoi fan. Pochi giorni fa l’ANPI ha scritto sulla sua pagina Facebook, riprendendo la notizia da una testata scozzese, che l’era stato, ma che gli organizzatori non erano voluti entrare nel dettaglio spiegando i motivi. “Da quanto si legge sui social network l’annullamento segue la reazione negativa di tanti tifosi – ha aggiunto però l’Anpi – per l’ammirazione più volte espressa dal calciatore, con dichiarazioni, gesti e tatuaggi, per Mussolini e per il fascismo“. E la risposta dell’ex calciatore non si è fatta ...

