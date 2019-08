Mattarella | il suo labiale silenzioso lo certifica | tutti inadeguati!

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2019) Lazione, rilasciata dal Quirinale a mezzo mimica facciale che nella crisi in corsoi contendenti rivelano spropositati livelli di inadeguatezza, potrebbe gratificare chi – come il sottoscritto – batte da anni il tasto (stucchevole?) della pluridecennale caduta verticale di qualità politica, etica e professionale. Eppure, una conferma di cui non riesco a gioire. Anzi, mi procura un senso di smarrimento, la sensazione di precipitare in caduta libera. Dico solo che ora mi piacerebbe appurare quanti ancora restino credenti fideisti tra coloro che su questo blog, in questo come altri social, elevavano ininterrotti peana al tale o talaltro uomo del destino, lider maximo o unto del signore, cui avevano consacrato il cuore e sacrificato attitudini pensanti; si erano candidati a fungerne da pasdaran, sommergendo con gragnuole di insulti le critiche di qualche ...

