Presto questo cane robot vi stupirà

Fonte : wired

(Di giovedì 22 agosto 2019) Arriva dagli Stati Uniti, Astro, ildal cervello intelligente e con la testa stampata in 3D. Sviluppato da un team di ricercatori della Florida Atlantic University, si basa su una rete neurale per apprendere nuovi comandi e ampliare il ventaglio di azioni da comprendere e portare a termine. Capace di muoversi su terreni sconnessi, potrebbe in futuro essere sfruttato per le operazioni di ricerca e salvataggio durante emergenze e disastri naturali, oppure come sostegno ai non vedenti. Credit Florida Atlantic University A differenziare Astro dai tanti colleghi a quattro zampe è la presenza di dieci sensori, telecamere, microfono direzionale e l’unità di elaborazione grafica Nvidia Jetson TX2, che assicura una potenza di calcolo pari a 4 teraflop (cioè quattro trilioni di calcoli al secondo). Appena agli inizi del suo percorso, però, al momento ilcon la testa da ...

