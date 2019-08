Governo di scopo? Salvini attacca Pd e M5s | Roba da disperati e cacciatori di

La mossa di Grillo : niente elezioni e Governo di scopo : La mossa “politicista” la fa il comico. Beppe Grillo spiazza tutti e mette sul tavolo una bomba anti-Salvini che può essere utile a prolungare i tempi della legislatura e a dare fiato alla leadership di Luigi Di Maio. La trovata del leader appartiene – ed è questo che stupisce – al repertorio più tradizionale della politica italiana in tempi di crisi di governo. Non c’entra Fanfani, non ...

Il Governo di scopo il più probabile Ecco la crisi vista dai mercati : Quali sono gli scenari più probabili sul nostro Paese che circolano sui tavoli degli strategist dei grandi fondi internazionali? Cosa si augurano in Italia i grandi investitori istituzionali, ora che la Lega ha presentato la mozione di sfiducia nei confronti del governo Conte? Affaritaliani.it lo ha chiesto a Vincenzo Longo, market strategist di IG Markets. Segui su affaritaliani.it

Balneare - di scopo - di transizione : guida alle sfumature di Governo : La fine ormai scontata dell’esecutivo di Giuseppe Conte fa ripartire le ipotesi sulle soluzioni possibili a Palazzo Chigi.?Aspettando le valutazioni del Quirinale, ecco alcuni precedenti

Moscopoli - Conte in Senato : “Non ci sono elementi per incrinare la fiducia a componenti di Governo” : "C'è però un elemento per avere cautela. Mi opererò affinché i miei ministri vigilino affinché in incontri governativi bilaterali siano presenti solo persone accreditate ufficialmente. Questo per avere la garanzia che le informazioni riguardanti attività di governo siano gestite con la massima cura e il pieno riserbo". Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, come già annunciato, si è presentato in Senato per riferire sul caso Moscopoli. ...

