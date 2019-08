Di Maio | noi al Governo non per chiedere poltrone

FIORELLA MANNOIA CONTRO DI Maio E M5S/ 'Se onesti rimettete il mandato' : FIORELLA MANNOIA, elettrice M5s pentita, pur senza mai citarlo direttamente va all'attacco di Luigi Di MAIO con un lungo post/sfogo su Facebook.

La Mannoia scarica Di Maio : Abbia la dignità di dimettersi : La cantante, pur non nominandolo mai direttamente, invita il leader del Movimento 5 Stelle a fare un passo indietro. Fiorella Mannoia è una delle tante "grilline" deluse, e non da oggi. Ma nelle ultime ore la cantante, pur non nominandolo mai direttamente, si è scagliata frontalmente contro il leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio : "Io penso che delle persone oneste davvero, non riuscendo a mantenere le promesse ...

Reddito di cittadinanza - Di Maio : “Ci attaccano anche su questo - amen. Per noi parlano i fatti” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, liquida con un post su Facebook gli attacchi ai ministri del M5s e al Reddito di cittadinanza arrivati nelle ultime ore, anche dalle fila delle Lega: "Ogni giorno riceviamo attacchi, attacchi anche al Reddito di cittadinanza, attacchi ai ministri del MoVimento 5 Stelle. Sapete cosa penso? Amen".

Luigi Di Maio : "A noi della poltrona non ce ne frega niente" : “Chi tifa per la caduta del governo è perchè ha paura di non essere rieletto. Ha paura di trovarsi un lavoro come tutte le persone normali. Noi questa paura non ce l’abbiamo. A noi della poltrona non ce ne frega nulla. Il Movimento 5 stelle lavora per fare cose giuste, non per il consenso. E io ne vado fiero!”. Così, su Facebook, Luigi Di Maio. Il capo politico M5s prende le mosse dalla ...

Flat Tax 2020 : Di Maio “Se trovano 30 miliardi noi la sosteniamo” : Flat Tax 2020: Di Maio “Se trovano 30 miliardi noi la sosteniamo” Flat tax 2020: sulla legge di Bilancio si gioca una partita importante, sul piano politico, tra Lega e MoVimento 5 Stelle. Ognuna delle due forze politiche tenderà in generale a prevedere lo stanziamento di risorse per misure che potranno risultare in linea con le aspettative dei rispettivi elettorati. In tal senso è noto che la Lega punti molto sulla Flat tax. Flat tax ...

Tav - Di Maio : “La Lega ha meno voti di noi. Se fa passare un favore a Macron con i voti del Pd dovrà spiegarlo ai suoi elettori” : “La Lega oggi da sola non ha i numeri per fare passare la Tav, dovrà usare i voti del Pd, ma se userà i voti del Pd per fare un favore a Macron dovrà spiegarlo ai suoi elettori”. Così Luigi Di Maio da Napoli, dove ha anche ricordato che in passato “la Lega era No Tav”. E ha ribadito: “Sulla Tav la Lega ha meno voti di noi in parlamento” e se “va avanti ad armi pari, senza usare i voti del Pd ha meno voti ...

Tav - Di Maio : “Malumori M5s? Noi restiamo contrari - ma non siamo al governo con il 51%” : “siamo e resteremo sempre contrari al Tav perché è un’opera inutile che sarà un regalo alla Francia per 2,2 miliardi di euro. Ma siamo minoranza“. A rivendicarlo il vicepremier Luigi Di Maio, davanti al ministero del Lavoro, dopo le polemiche interne al gruppo M5s e le critiche di chi, come il senatore Airola, parla di resa e “imbroglio”. “Abbiamo seguito logicamente quello che abbiamo sempre detto. Ma noi al ...

Tav - Di Maio sfida la Lega : “Deciderà Parlamento e noi diremo no - loro voteranno col Pd?” : Il capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, commenta il sì alla Tav da parte del presidente del Consiglio e sostiene che ora, a decidere, sarà il Parlamento. Il M5s voterà no, ma il ministro del Lavoro lancia la sfida alla Lega: "Il M5s voterà no alla Tav. Il Pd è per il sì. In Parlamento vedremo chi ha davvero il coraggio di cambiare le cose".Continua a leggere

Di Maio esclude alleanze col Pd : 'Noi siamo orgogliosamente diversi da loro' : Il vicepremier Luigi Di Maio smentisce subito con asprezza tutte le voci su una presunta alleanza futura tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Infatti ha rivendicato con orgoglio la profonda differenza tra M5S e la vecchia classe politica, a suo dire colpevole di aver tradito la fiducia degli italiani. Successivamente ha elencato i punti in cui, a suo parere, il partito di Zingaretti ha sempre dimostrato di essere ben lontano dai valori ...

Salvini : finita la fiducia - anche personale Di Maio ai suoi : noi colpiti alle spalle : Salvini non ne può più degli insulti di Grillo, Di Maio, Di Battista, Toninelli, li cita uno a uno e ripete più volte «così non si va avanti». È stanco, arrabbiato come mai prima

Lega-M5S - alta tensione. Salvini : «Oltre il governo - solo il voto». Di Maio riunisce i suoi : noi colpiti alle spalle : Continua la tensione nel governo con Salvini e Di Maio che si attaccano a vicenda. «Oltre questo governo ci sono solo le elezioni». Lo ha detto il vicepremier e ministro...

