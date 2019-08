O si possono fare le cose o la parola torna al popolo L' intervento di

"O si possono fare le cose o la parola torna al popolo". L'avvertimento di Salvini a Sabaudia : "È stato un anno bellissimo". Queste sono state le prime parole del vicepremier Matteo Salvini, salito sul palco di Sabaudia sulle note di "Nessun dorma', come da tradizione nei comizi alle feste della Lega. Il ministro dell'Interno ha ribadito come, per prima cosa, si sarebbe rivolto alle tante persone accorse ad ascoltarlo sul litorale laziale: "Ai giornalisti parlerò dopo". Durante il comizio vengono snocciolate le riforme portate a ...

“Chiuso per Mondiali” - 20 luglio. Le mie vigilie - fra Mary Poppins e Bugs Bunny. I pronostici : le staffette azzurre presenti possono fare molto bene : LA MIA VIGILIA: NAIL ART E Mary Poppins Non è facile per un atleta gestire i giorni che precedono un grande appuntamento. Sempre alla ricerca delle migliori sensazioni, del tempo in allenamento che confermi lo stato di forma, attenti a non stancarsi e a rimanere concentrati ma senza farsi sopraffare dalla tensione. Sono sempre stata riconoscibile dalle unghie lunghe e curatissime. Ormai è quasi normale vedere mani super colorate, con disegni o ...

Sea Watch - Anm : "Salvini rischia di alimentare clima di odio" | Il ministro : "Gli ultimi che possono fare la morale" : Anche l'Anpi si schiera contro il vicepremier e ministro dell'Interno: "Attacco eversivo alla magistratura"

Sea Watch - le Ong possono fare solo da tampone. Quel che serve è uno sforzo politico : di Alberto Barbieri* La vicenda umanitaria, politica e mediatica della Sea Watch riassume nel modo più emblematico il cul de sac in cui la questione migranti ha affossato l’Europa. La prospettiva umanitaria ci impone innanzitutto di ribadire ciò che dovrebbe essere auto-evidente, e cioè che se ci sono 53 persone in mezzo al mare, in pericolo di vita e in fuga dai lager libici, l’unica cosa sensata e degna da fare è soccorrerli e farli sbarcare ...

Cosa possono fare i normali utenti del web per difendersi online : Una delle grandi preoccupazioni di chi naviga online è come difendersi dai pericoli del web: basta un antivirus? Siamo costantemente controllati e monitorati? Periodicamente questi quesiti tornano a galla e nascono discussioni e dibattiti attorno ai concetti di privacy e sicurezza sul web. Effettivamente per un normale utente del web, con conoscenze informatiche base, può a volte essere difficile capire a quali pericoli andiamo incontro quando ...

Tour de France 2019 : i gregari che possono fare la differenza. Team Ineos e Astana le squadre meglio attrezzate. Occhio alla Movistar : Manca poco più di una settimana alla partenza della 106^ edizione del Tour de France che entrerà in scena sabato 6 luglio da Bruxelles per poi concludersi domenica 28 luglio, come di consueto, sugli Champs-Élysées di Parigi che incoroneranno il successore di Geraint Thomas. Oramai la startlist sta prendendo sempre più forma e definizione. Tra i grandi favoriti, dopo l’assenza forzata degli infortunati Chris Froome e Tom Dumoulin, la ...

Volley femminile - Nations League 2019 - Italia-Belgio. Vincere e tifareTurchia : le azzurre possono ancora agguantare il primo posto : E’ un obiettivo tutto sommato platonico ma potrebbe dare qualche piccolo vantaggio nella composizione dei gironi nella final six di Nanjing. Un obiettivo su cui concentrarsi il giusto, quanto basta per regalare un pizzico di pepe all’ultima giornata di sfide deil girone di qualificazione della Nations League femminile. Per conquistare il primo posto nelo girone, che poi sarebbe l’obiettivo suddetto, le azzurre hanno una sola ...

Ssn e sostenibilità : perchè i fondi sanitari possono fare la differenza : Si parla da giorni di sostenibilità del Ssn da un lato e del ricorso dei cittadini a spese private per la salute dall’altra. È proprio di qualche giorno fa il Rapporto Rbm-Censis, secondo il quale lo scorso anno la spesa sanitaria privata è lievitata a 37,3 miliardi, con un incremento – in termini reali – del 7,2% rispetto al 2014.Parallelamente, assistiamo da qualche tempo anche a un acceso dibattito tra ...