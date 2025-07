Valorizzare gli impianti sportivi Il Comune di Colle fa centro Arrivano i soldi del bando regionale

scopre il valore dello sport come strumento di coesione e crescita, investendo nel benessere dei propri cittadini e nel futuro del territorio. Con questo importante finanziamento, Colle Fa Centro si prepara a trasformare i propri impianti sportivi, offrendo strutture moderne e accessibili a tutti, rafforzando così il tessuto sociale e promuovendo uno stile di vita attivo e sano. Un risultato che conferma l'impegno della nostra amministrazione nel valorizzare le risorse locali e costruire un domani più forte.

Colle vince il bando regionale per la valorizzazione degli impianti sportivi promosso dalla Regione Toscana, ottenendo 360mila euro su un investimento complessivo di 475mila euro. Si tratta del finanziamento più alto concesso ai progetti finanziati a livello regionale. "Questa assegnazione non è solo un finanziamento: è un segnale forte che premia la nostra visione strategica per la città – afferma il primo cittadino Piero Pii –. Un Comune che investe nello sport investe nella salute, nella socialità e nella crescita dei giovani. Questo risultato dimostra che l'impegno, la progettualità e la capacità di fare squadra con i nostri uffici portano a risultati concreti per i cittadini".

