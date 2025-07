ondata di afa record presto la svolta meteo cosa succede nei cantieri

L’ondata di afa record ci mette di fronte a una sfida senza precedenti: il caldo estremo aumenta la pressione sui lavoratori e sui cantieri. Tuttavia, la svolta meteo in arrivo, con piogge e un calo delle temperature, promette una boccata d’aria fresca. Ma come si proteggono davvero i lavoratori dal rischio calore? Scopriamo insieme le misure adottate e cosa cambia nel quotidiano dei cantieri.

Un’altra botta di caldo, in queste ore, ci mette alla prova anticipando a temperature record l’invocata svolta meteo, attesa per la giornata di domani, con probabili piogge e, soprattutto, calo termico. Un picco di afa con cui è dura fare i conti, soprattutto quando lavoro e impegni non consentono tregua. Nei cantieri, e non solo, a fare scudo termico è l’ ordinanza regionale per la tutela dei lavoratori dal rischio calore, che vieta il lavoro all’aperto in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle 12.30 alle 16. Una disposizione che resterà in vigore fino al 31 agosto in particolare nei settori agricolo, edile e florovivaistico. 🔗 Leggi su Lanazione.it