la grazia ricevuta dalla mostra sorrentino in gara apre venezia

Nella disfida tra Cannes e Venezia per il talento italiano di Paolo Sorrentino, la Mostra segna un punto: il nuovo film del regista premio Oscar, La Grazia, aprirà in prima mondiale in concorso il 27 agosto. L’annuncio ieri dalla Biennale di Venezia. Interpreti Toni Servillo (foto) e Anna Ferzetti. L’attore feticcio di Sorrentino è alla settima collaborazione con lui, culminata con l’iconico ruolo di Jep Gambardella della Grande Bellezza. Sorrentino e Servillo sono insieme sin dall’esordio, da quell’Uomo in più, nel 2001, che proprio a Venezia fu presentato, lanciando il regista diventato negli anni tra gli autori più importanti del cinema internazionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net