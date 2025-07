Trump | è l’età dell’oro E minaccia l’Ue | Imporrò il 17% sull’agroalimentare

In un clima di tensioni e promesse di prosperità, Donald Trump celebra il "bellissimo bilancio" appena approvato, sottolineando come esso favorisca la classe media e rafforzi i confini. Tra minacce di nuove tariffe e dichiarazioni di vittoria economica, gli Stati Uniti sembrano entrare in un’età dell’oro. Ma quali saranno le conseguenze di queste misure e dichiarazioni sul futuro del paese? La risposta si trova nelle prossime mosse politiche e commerciali.

Il "bellissimo bilancio" è passato di un soffio al Senato ed è stato firmato da Donald Trump. "La legge crea crea ricchezza per la classe media e rafforza i confini. l’America è entrata nell’età dell’oro" dichiara il presidente nel suo intervento alla Casa Bianca per il 4 luglio. "Gli Stati Uniti stanno vincendo come mai prima. I titoli azionari sono arrivati a massimi mai visti, l’occupazione è a livelli record. Abbiamo un grande Paese e siamo tornati". Ma il successo politico interno incassato nella data simbolica dell’Independence Day, il 4 luglio, non ammorbidisce il presidente americano che torna a minacciare l’Europa sul fronte dei dazi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump: è l’età dell’oro. E minaccia l’Ue: "Imporrò il 17% sull’agroalimentare"

In questa notizia si parla di: trump - minaccia - imporrò - agroalimentare

«L’arte è una minaccia per gli autocrati» ha detto la leggenda del cinema mentre ritirava il premio alla carriera a Cannes. E ha definito Trump un «filisteo» - Robert De Niro, iconico attore e leggenda del cinema, ha scosso il Festival di Cannes 2025 con un discorso pungente, sottolineando come l'arte rappresenti una minaccia per gli autocrati.