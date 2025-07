Casa di comunità il Pd boccia il progetto

La progetto della nuova Casa di Comunità a Castel Maggiore sta suscitando forti polemiche tra cittadini e opposizione. Il Pd, rappresentato da Paolo Gurgone, denuncia che l’amministrazione attuale abbia escluso servizi fondamentali come ambulatori per medici di base, assistenti sociali e spazi dedicati alle associazioni. Una decisione che rischia di compromettere l’accessibilità e la qualità dell’assistenza locale, alimentando il dibattito sulla priorità di investimenti e servizi nel territorio.

"Nella nuova Casa di comunità di Castel Maggiore, ideata dalla giunta attuale, non potranno esserci ambulatori per medici di base, postazioni per gli assistenti sociali, sedi per le associazioni di volontariato, sala infermieristica e servizi aggiuntivi di neuropsichiatria infantile", così Paolo Gurgone, capogruppo Pd all'opposizione in consiglio comunale e assessore nella passata giunta, durante il recente incontro, organizzato dal Partito democratico di Castel Maggiore, con la partecipazione dell'assessore regionale alle Politiche Per la Salute, Massimo Fabi, e di Debora Badiali, presidente del distretto socio-sanitario Pianura Est.