Il tempo di Marini Un viaggio nell’anima attraverso cento opere Festa per la mostra al via

Immergetevi in un viaggio nell’anima attraverso quasi cento capolavori di Marino Marini, protagonisti della nuova mostra antologica "Marino Marini. In dialogo con l’uomo". Curata da Alberto Fiz e Moira Chiavarini, con il rigoroso coordinamento di Alessandro Sarteanesi, questa esposizione estiva a Arezzo offre un’esperienza unica tra dipinti e sculture. Un’occasione imperdibile per riscoprire il genio di uno dei più grandi artisti italiani, pronta a lasciare un segno indelebile nel cuore di ogni visitatore.

Quasi cento opere tra dipinti e sculture per la mostra antologica " Marino Marini. In dialogo con l’uomo". L’esposizione dell’estate aretina a cura di Alberto Fiz e Moira Chiavarini, con il coordinamento scientifico di Alessandro Sarteanesi, è stata inaugurata ieri e rimarrà aperta fino al 2 novembre, prodotta e organizzata dal Comune e dalla Fondazione Guido d’Arezzo, progettata dall’associazione culturale Le Nuove Stanze e Magonza con La Nazione come media partner. La monografica prevede due percorsi integrati con un unico biglietto: il primo alla Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea con una straordinaria serie di dipinti insieme a gessi e bronzi, il secondo alla Fortezza con grandi sculture e opere monumentali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il tempo di Marini. Un viaggio nell’anima attraverso cento opere. Festa per la mostra al via

