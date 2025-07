Traversata show Lo Stretto a nuoto finisce a teatro

Un gesto di coraggio e passione che unisce teatro e realtà, trasformando la traversata dello Stretto di Messina in un potente simbolo di resilienza e determinazione. Stefano Panzeri, attore di Merate, ha scelto di vivere questa sfida autenticamente, portando in scena un’impresa che supera i confini tra arte e vita. La sua impresa non è solo un record, ma un messaggio universale: quando cuore e volontà si incontrano, nulla è impossibile.

Un uomo che attraversa a nuoto quella lingua di mare che divide la Sicilia e la Calabria, cioè lo Stretto di Messina. Un gesto teatrale, ma anche un'impresa reale che Stefano Panzeri, attore di 48 anni di Merate che quello spettacolo lo recita, ha voluto interpretate veramente. La traversata di quella lingua di mare larga poco più di 3 chilometri, durata poco meno di un'ora, più che una nuotata è diventata così parte integrante di un progetto artistico che andrà in scena per la prima volta tra qualche giorno, il 14 luglio, al Teatro di Paglia di Patti in provincia di Messina, in occasione del Tindari Festival.

