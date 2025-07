‘Teatro grande amore’ Festival amatoriale al via alla Fabbrica

Dopo il trionfo del Festival nazionale Fita, che ha impreziosito l’estate 2023 a Forlì come capitale del teatro amatoriale, la città si prepara a un nuovo, emozionante capitolo culturale. Nasce ‘Teatro grande amore 2025’, il progetto ideato da Fita Emilia-Romagna, che trasformerà le serate estive in un palcoscenico all’aperto con sette appuntamenti di teatro sotto le stelle. Un’occasione unica per vivere l’arte scenica in un’atmosfera magica e coinvolgente.

Dopo il successo del Festival nazionale Fita che nell'estate 2023 ha trasformato Forlì in una delle capitali del teatro amatoriale italiano, la sinergia tra la città, le arti sceniche e le realtà culturali del territorio continua a crescere. In questo clima creativo nasce e si consolida ' Teatro grande amore 2025 ', il progetto curato da Fita Emilia-Romagna che animerà le serate estive forlivese con sette appuntamenti di teatro sotto le stelle. Inserito nel cartellone di Fabbrica Estate 2025, promosso dall'assessorato alle Politiche Giovanili del Comune con il sostegno della Regione, il festival rappresenta un'occasione preziosa per scoprire il teatro amatoriale con un cartellone ricco e variegato, che ospita compagnie emiliano-romagnole capaci di spaziare dalla commedia brillante al dramma contemporaneo, dalla poesia al teatro classico rivisitato, passando per la drammaturgia originale e le favole moderne.

