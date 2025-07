Bria è la nuova presidente di Art-ER | Ora servono visioni strategiche

Francesca Bria, eletta presidente di ART-ER, porta con sé una visione innovativa e strategica per il futuro dell’Emilia-Romagna. Con la sua esperienza da economista e tecnologa, e il suo impegno accademico a Londra, si propone di mettere l’innovazione al servizio del territorio, della sostenibilità e delle persone. Ora più che mai, serve un percorso condiviso e visionario. È il momento di trasformare queste parole in azioni concrete.

di Giovanni Di Caprio "L’innovazione tecnologica al servizio del territorio, della sostenibilità e delle persone". Questa frase è il manifesto di Francesca Bria (nella foto), nuova presidente di Art-ER – Attrattività, ricerca e territorio Emilia-Romagna. Economista e tecnologa dell’informazione, Bria è anche docente alla University College London. Tra i vari incarichi della sua carriera, la presidenza del Fondo nazionale per l’innovazione-Cdp-Venture Capital, consulente di Nazioni unite e Commissione europea e assessore all’Innovazione digitale di Barcellona. Bria, quali sono le principali sfide che dovremo affrontare per arrivare pronti al futuro? "Le sfide sono profonde e sistemiche. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Bria è la nuova presidente di Art-ER: "Ora servono visioni strategiche"

Chi è Francesca Bria, nuova presidente di Art-ER - Francesca Bria, economista di fama internazionale e pioniera nell’innovazione digitale, è stata nominata nuova presidente di Art-ER, la società che guida lo sviluppo dell’Emilia-Romagna nel campo della ricerca e della tecnologia.

